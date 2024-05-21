7 вопросов: Техника, которая поможет принять трудное решение

Принимать решения не всегда просто. Это требует взвешенного подхода и анализа ситуации. Как обезопасить себя от возможных рисков и научиться безошибочно находить правильные решения на все жизненные вопросы? Вот полезная методика.
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