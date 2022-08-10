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Сестра Скиннера возглавила совет директоров Федерации хоккея Канады. Прежний председатель ушел на фоне секс-скандалов

Андреа Скиннер возглавила совет директоров Федерации хоккея Канады. 38-летняя сестра форварда «Баффало» Джеффа Скиннера играла в хоккей за команду Корнельского университета, который окончила в 2006 году.

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