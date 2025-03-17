ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Так группиров4а ВСУ окружена и планомерно уничтожается, или враг держит оборону, не давая ВС России полностью очистит...ВСУ пытаются удер...
  • Владимир Петров
    Кто бы сомневался. А в худших долгожителей много...Москва и Петербур...
  • Лидия Санникова
    Второй соплеменник жидофашист у власти. Про Бабий Яр, погромы во Львове давно забыли. А Вальцман и клоун : свои, родн...Израиль за вопрос...

Израиль за вопрос об Украине ограничил работу журналисту «Известий»

Израиль за вопрос об Украине ограничил работу журналисту «Известий»

Профессиональную деятельность журналисту «Известий» Никите Кулюхину огранили после вопроса министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару о готовности осудить Украину за воспевание пособников нацистов времён Холокоста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Ответить
20 час.
ЛС
Лидия Санникова
Второй соплеменник жидофашист у власти. Про Бабий Яр, погромы во Львове давно забыли. А Вальцман и клоун : свои, родные...
Ответить
19 час.
наверх