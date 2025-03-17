Израиль за вопрос об Украине ограничил работу журналисту «Известий»

Профессиональную деятельность журналисту «Известий» Никите Кулюхину огранили после вопроса министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару о готовности осудить Украину за воспевание пособников нацистов времён Холокоста.
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