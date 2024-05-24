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Калужские новости

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Новые камеры фотовидеофиксации заработали в Калуге

Новые камеры фотовидеофиксации заработали в Калуге

Как сообщает центр безопасности дорожного движения Калужской области, в Калуге начали работу новые камеры фотовидеофиксации «Паркон»Как сообщает центр безопасности дорожного движения Калужской области, в Калуге начали работу новые камеры фотовидеофиксации «Паркон».

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