Пышный хлеб 3 стакана: рецепт без замеса теста. Хрустящая корочка, мягкий внутри

Свежий хлеб с румяной корочкой и мягким, воздушным мякишем можно приготовить без долгого замеса. Дрожжевое тесто поднимается само, а благодаря особому способу складывания хлеб приобретает отличную структуру.
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