Игры БРИКС-2024: Участие почти ста стран мира подтверждено Ирэн ОрлонскаяДо начала Игр БРИКС осталось менее десяти дней, и для многих российских спортсменов эти соревнования будут ключевым событием сезона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии