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МРОТ, поддержка ветеранов и занятость: Нилов отчитался о работе Комитета ГД за созыв

МРОТ, поддержка ветеранов и занятость: Нилов отчитался о работе Комитета ГД за созыв

Минимальный размер оплаты труда за пять лет вырос практически в два раза и давно опередил прожиточный минимум, подчеркнул председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отчитываясь о работе комитета за восьмой созыв.

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