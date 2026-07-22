МРОТ, поддержка ветеранов и занятость: Нилов отчитался о работе Комитета ГД за созыв

Минимальный размер оплаты труда за пять лет вырос практически в два раза и давно опередил прожиточный минимум, подчеркнул председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, отчитываясь о работе комитета за восьмой созыв.