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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Ценный специалист» с ножом пошел на полицейских. Вместо пистолетов те достали «перцовку», но все равно справились

«Ценный специалист» с ножом пошел на полицейских. Вместо пистолетов те достали «перцовку», но все равно справились

Обычный вызов полиции из-за бытового дебоша неожиданно превратился в опасную ситуацию с вооружённым нарушителем.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Пантюхин
Михаил Пантюхин

Господа полицейские конечно МОЛОДЦЫ! Но этого ржавого дебила струя перца только нейтрализовала на время, а суть агрессии этого зверя осталась и увеличилась, таких зверей нужно нейтрализовывать но раз и навсегда, тем более у этого ржавого был нож, а сопротивление представителям власти с оружием в руках это уже терроризм, поэтому расстрел на месте!!!

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!

Профиль пользователя Оксана
Оксана

Это нелегкий, сложный путь если еще и по балконам лазать, и прыгать с высоких этажей, скрываясь от полиции! Какой же преступник решился бы лазать через балкон? А полиция на вертолете в него палила газом или в квартире и сидела, ждала его? Может они его туда и позвали, пригласили так сказать на разговор, а он испугался. Потому что и раньше, видимо, они с ним так поступали. Позвали, а потом кидаться начинают, запугивать, протоколы писать, все они сами нерусские и бояться китайцев, азиатов и иностранцев, а то, может и работают на них во Владивостоке.

Профиль пользователя Оксана
Оксана

Применять или нет газовый баллончик думать надо. Одно дело полицейские, другое дело одинокая русская женщина, у которой даже есть болезни горла и сама задохнуться может от применения неизвестного удашающего газа . сложно преступнику преступничать, а жертве еще тяжелее

Профиль пользователя Silver Kont
Silver Kont

Да, в 90-е черножопых милиция пиздила жёстко и утыкала рылами в асфальт... Сейчас черножопых пидарасов долго уговаривают, хотя просто следовало бы загнать 9 граммов свинца промеж глаз и отправить в родную черножопию за счёт родственничков... При отказе от оплаты траспортировки тушки черножопого урода сжигать в крематориях.... Тогда бы и не борзели, в подвалах бы прятались после 6 вечера, как раньше...