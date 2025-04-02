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Царьград

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Обрушение в шахте "Ново-Кальинская": спасены шесть из семи рабочих

Обрушение в шахте "Ново-Кальинская": спасены шесть из семи рабочих

В результате обрушения пород в шахте "Ново-Кальинская" в Свердловской области под завалами оказались семь рабочих.

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