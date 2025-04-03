Cooler Master анонсирует четырехслотовую GeForce RTX 5080 со сменными вентиляторами для своих готовых сборокCooler Master выпустила собственную кастомную версию видеокарты GeForce RTX 5080, с весьма впечатляющим дизайном и инженерной мыслью, которая является самой большой из всех доступных на базе RTX 50.
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