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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Cooler Master анонсирует четырехслотовую GeForce RTX 5080 со сменными вентиляторами для ...

Cooler Master анонсирует четырехслотовую GeForce RTX 5080 со сменными вентиляторами для ...

Cooler Master анонсирует четырехслотовую GeForce RTX 5080 со сменными вентиляторами для своих готовых сборокCooler Master выпустила собственную кастомную версию видеокарты GeForce RTX 5080, с весьма впечатляющим дизайном и инженерной мыслью, которая является самой большой из всех доступных на базе RTX 50.

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