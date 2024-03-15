Клоунада на Адлерском вокзале: Издевательство над водителям вышло на новый уровень РЖД решило, что бесплатного времени нахождения на территории парковки Адлерского вокзала со стороны моря не будет.
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Клоунада на Адлерском вокзале: Издевательство над водителям вышло на новый уровень РЖД решило, что бесплатного времени нахождения на территории парковки Адлерского вокзала со стороны моря не будет.