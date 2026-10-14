Российского хоккеиста «Монреаля» Ивана Демидова могут лишить водительских прав в Канаде. Как сообщает Le journal de Montreal, ещё во время перерыва на Олимпиаду в феврале прошлого года Демидова остановили за превышение скорости на автомагистрали в районе Труа-Ривьер (145 км/ч).