Строительство 21 века

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  • Globo
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Что не любит жимолость

Что не любит жимолость

Жимолость - это культура, обладающая рядом преимуществ: - раннее цветение и плодообразование; - Она дает вкусные и полезные ягоды; - это привлекает насекомых-опылителей на участок; - он украшает коттедж; - не требует сложного и специального ухода.

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