Известная телеведущая и бизнесвумен Юлия Бордовских объявила об отъезде из страны.56-летняя знаменитость вышла на связь с подписчиками в соцсетях и сообщила, что в настоящее время находится в Италии, откуда опубликует кадры своего осеннего отдыха.