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Опубликован календарь Российской премьер-лиги сезона-2024/25

Опубликован календарь Российской премьер-лиги сезона-2024/25

Пресс-служба Российской премьер-лиги опубликовала календарь сезона-2024/25. В первом туре друг против друга сыграют столичный "Локомотив" и тольяттинский "Акрон", "Ростов" и московский ЦСКА, нижегородский "Пари НН" и казанский "Рубин", столичное "Динамо" и воронежский "Факел", подмосковные "Химки" и махачкалинское "Динамо", грозненский "Ахмат" и "Краснодар", самарские "Крылья Советов" и петербургский "Зенит", "Оренбург" и московский "Спартак".

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