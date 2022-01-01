Царьград

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Что сделать, чтобы новогоднее желание сбылось? Эксперт назвала простой способ

Что сделать, чтобы новогоднее желание сбылось? Эксперт назвала простой способ

По словам эксперта, самое важное в этом вопросе – определиться конкретно, чего именно хочется. Как отметила собеседница агентства "Прайм", для этого "желательно на время отключить логическое мышление, чтобы добраться до глубин вашего подсознания".

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