Поможем реализовать проект

Учащиеся, их законные представители, педагогический коллектив средней школы №29 Бобруйска просят оказать содействие в реализации проекта по созданию условий для организации досуга детей, проживающих в микрорайоне.
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