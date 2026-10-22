Мошенники звонят россиянам от имени службы финансового контроля и запугивают блокировкой карт в банкоматах, требуя код из СМС для якобы настройки «межбанковского шлюза», сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.