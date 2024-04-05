В Tanks Blitz стартовала коллаборация с сериалом «Иные» Авторы Tanks Blitz устроили ко...

В Tanks Blitz стартовала коллаборация с сериалом «Иные»Авторы Tanks Blitz устроили коллаборацию с продюсерским центром «Плюс Студия», в рамках которой в мобильной MMO-игре появились предметы, вдохновленные фэнтезийным сериалом «Иные».
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