Под Стародубом женщина на иномарке чуть не погубила пассажирку в ДТП

По предварительной информации, 30-летняя женщина на Ford Fusion двигалась в сторону Стародуба, не учла дорожные и метеоусловия, не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали 6 марта .
По предварительной информации, 30-летняя женщина на Ford Fusion двигалась в сторону Стародуба, не учла дорожные и метеоусловия, не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали 6 марта .
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