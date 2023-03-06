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Под Стародубом женщина на иномарке чуть не погубила пассажирку в ДТП

Под Стародубом женщина на иномарке чуть не погубила пассажирку в ДТП

По предварительной информации, 30-летняя женщина на Ford Fusion двигалась в сторону Стародуба, не учла дорожные и метеоусловия, не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - рассказали 6 марта .

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