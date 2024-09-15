Когда придет Бабье лето 2024 и сколько будет длиться — синоптики назвали точные даты Юлия ЧелкановаС приближением осени многие из нас с нетерпением ждут бабьего лета – короткого, но яркого периода, когда погода радует теплом и солнечными днями.
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