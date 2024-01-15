18-летняя девушка украла миллион рублей у пенсионерки из Иркутска

В преддверии Нового года 75-летняя женщина из Иркутска стала жертвой дерзкой кражи. Злоумышленница проникла в квартиру пенсионерки под предлогом оказания помощи в уборке и похитила миллион рублей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.