18-летняя девушка украла миллион рублей у пенсионерки из Иркутска

В преддверии Нового года 75-летняя женщина из Иркутска стала жертвой дерзкой кражи. Злоумышленница проникла в квартиру пенсионерки под предлогом оказания помощи в уборке и похитила миллион рублей, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
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