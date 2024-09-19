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Военное обозрение

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О том, почему «Контакт-5» работает против подкалиберных снарядов, а «Контакт» – нет

О том, почему «Контакт-5» работает против подкалиберных снарядов, а «Контакт» – нет

Один комплекс универсальный, а другой – нет. В чём разница.

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