Встреча учащихся учреждения образования с генерал-лейтенантом в отставке Румянцевым Станиславом Степановичем в музее боевой с...

8.02.2025 состоялась встреча учащихся учреждения образования с генерал-лейтенантом в отставке Румянцевым Станиславом Степановичем в музее боевой славы 5-й гвардейской танковой армии на базе ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.