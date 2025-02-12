Встреча учащихся учреждения образования с генерал-лейтенантом в отставке Румянцевым Станиславом Степановичем в музее боевой с...

8.02.2025 состоялась встреча учащихся учреждения образования с генерал-лейтенантом в отставке Румянцевым Станиславом Степановичем в музее боевой славы 5-й гвардейской танковой армии на базе ГУО ´Центр дополнительного образования детей и молодёжи г.
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