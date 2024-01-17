Избирательная комиссия Салехарда начала обучение членов УИК. В процессе подготовки членов УИК, обратят внимание на несколько аспектов работы комиссий до дня голосования и непосредственно в дни голосования.
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