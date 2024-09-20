Банк России сообщил, что по итогам августа 2024 года годовая инфляция в Калужской области снизилась до 9,27% против 9,35% в июлеБанк России сообщил, что по итогам августа 2024 года годовая инфляция в Калужской области снизилась до 9,27% против 9,35% в июле.