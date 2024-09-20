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Калужские новости

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Годовая инфляция в Калужской области снизилась

Годовая инфляция в Калужской области снизилась

Банк России сообщил, что по итогам августа 2024 года годовая инфляция в Калужской области снизилась до 9,27% против 9,35% в июлеБанк России сообщил, что по итогам августа 2024 года годовая инфляция в Калужской области снизилась до 9,27% против 9,35% в июле.

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