Как побороть прокрастинацию?

Вы когда-нибудь замечали, как внезапно появляется желание перемыть всю посуду, разобрать шкаф или посмотреть десятилетние мемы, когда нужно сдать проект, подготовить отчет или начать учиться? Это не лень.
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