Жировая болезнь печени: как распознать и предотвратить

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о жировой дистрофии печени.Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" предупредил о серьёзной патологии — неалкогольной жировой болезни печени, которая может протекать незаметно для большинства людей.