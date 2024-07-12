В ДНР суд приговорил к 14 годам бывшего сотрудника ОБСЕ Голда за шпионаж

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор бывшему сотруднику Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 56-летнему Вадиму Голду, осудив его на 14 лет пребывания в колонии строгого режима.
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