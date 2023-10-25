Путин: оправдание нацистов и их преступлений ведёт к трагическим последствиям

Президент России Владимир Путин призвал безапелляционно и твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, вести работу по рассекречиванию архивов по признанию фактов злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных.
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