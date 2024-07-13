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Три самые модные белые вещи, которые мы носим только летом

Три самые модные белые вещи, которые мы носим только летом

Красота и стильБольше по теме Лето – время ярких цветов, сочных фруктов, синего неба, а еще – светлой одежды! Именно белый цвет во всех его оттенках становится летом настоящим хитом, ведь он невероятно освежает, подчеркивает загар и добавляет образу легкости и воздушности.

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