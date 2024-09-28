Райнур Хасанов: «Я в Казани с 2013 года – вижу, что стало модно общаться на татарском»

С декабря прошлого года Всемирный форум татарской молодежи (ВФТМ) возглавляет Райнур Хасанов. В интервью «Интертату» он рассказал о своих первых проектах на этой должности, татарском ChatGPT, цифровизации как способе сохранения языка и приложении для татарских знакомств.