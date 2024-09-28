НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

18 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Райнур Хасанов: «Я в Казани с 2013 года – вижу, что стало модно общаться на татарском»

Райнур Хасанов: «Я в Казани с 2013 года – вижу, что стало модно общаться на татарском»

С декабря прошлого года Всемирный форум татарской молодежи (ВФТМ) возглавляет Райнур Хасанов. В интервью «Интертату» он рассказал о своих первых проектах на этой должности, татарском ChatGPT, цифровизации как способе сохранения языка и приложении для татарских знакомств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх