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Биопротез аортального клапана впервые имплантирован в России

Биопротез аортального клапана впервые имплантирован в России

Имплантация транскатетерного аортального клапана впервые проведена в России кардиохирургами Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Хабаровска, заявил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов 26 мая в своем телеграм-канале.

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