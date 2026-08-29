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Ноев ковчег на экспорт: как Армения и Турция делят библейский Airbnb

Ноев ковчег на экспорт: как Армения и Турция делят библейский Airbnb

В мире, где каждый клочок земли мечтает стать родиной цивилизации, а каждая нация — ее законным наследником, борьба за право на ковчег Ноя превращается в ближневосточный стендап, где шутки пишут не … .

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