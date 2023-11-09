Новую Зеландию ожидает в конце года самая низкая двухлетняя инфляция

Прогноз инфляции Новой Зеландии успокоил инвесторов АТР. В начале этой недели Резервный Банк Австралии поднял ставку для превентивного противодействия разгону роста потребительских цен, но похоже в регионе дела с этим обстоят лучше ожиданий ЦБ.
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