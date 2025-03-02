Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Я ушла из медицины — пищу от восторга": Исповедь врача, от которой становится больно

"Я ушла из медицины — пищу от восторга": Исповедь врача, от которой становится больно

Царьград Коллаж Царьграда Медики бегут из профессии. На врачебных форумах даже появился особый жанр — "исповедь увольняющегося".

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