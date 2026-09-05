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Регионы России

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Россиянка Мишарина завоевала серебро юниорского чемпионата мира по плаванию

Россиянка Мишарина завоевала серебро юниорского чемпионата мира по плаванию

Российская спортсменка Ксения Мишарина выиграла серебряную медаль на юниорском чемпионате мира по плаванию на открытой воде, который состоялся в аргентинском городе Санта-Фе.

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