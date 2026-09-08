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«Укусил скорпион»: вдова комментатора Николая Озерова рассказала о его беде

«Укусил скорпион»: вдова комментатора Николая Озерова рассказала о его беде

Вдова телекомментатора и любимца публики Николая Озерова Маргарита Петровна рассказала подробности болезни своего мужа .

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