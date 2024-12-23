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Сенсация в "Бесогоне": Как британская разведка пошагово валит Россию

Сенсация в "Бесогоне": Как британская разведка пошагово валит Россию

В новом выпуске "Бесогона" прозвучала настоящая сенсация. Режиссер Никита Михалков о том, как британская разведка пошагово валит Россию – как занимается этим самым развалом страны через мигрантскую политику.

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