Юрист Соловьев сообщил, что в 2024 году повысят пенсии 32 миллионов россиян

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что согласно одобренному Государственной думой РФ закону о повышении средней пенсии для неработающих пенсионеров, сумма денежных выплат увеличится для 32 миллионов граждан страны.
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