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«Новые люди» предложили уравнять врачей и полицейских в правах

«Новые люди» предложили уравнять врачей и полицейских в правах

В Совете Федерации рассмотрят проект об ужесточении наказания за нападение на сотрудников скорой помощи во время исполнения служебных обязанностей, приравнивающий это к нападениям на полицейских, передает РИА Новости.

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