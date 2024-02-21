Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Жил - был  неплохой  лохматый  пес  в  деревне...Всем  хвостиком  вилял...Но  вдруг  его  укусила  бешеная  лиса...Пе...Узнал у знакомой ...
  • dmitriev4141 дмитриев
    Ох !  И страшна же.!Собчак и Нарусову...
  • Роман Романов
    А откуда вы знаете, на что имеет право священнослужитель, а на что не имеет? Вы юрист? Богослов? У вас за плечами сем...Православный свящ...

Украинский «волонтёр» назвал польских фермеров «селюками» и сообщил о блокировке ими военной техники на границе с Украиной

Украинский «волонтёр» назвал польских фермеров «селюками» и сообщил о блокировке ими военной техники на границе с Украиной

Так называемые украинские волонтёры, которые на альтернативной основе занимаются вопросами поставок военной техники и оружия из зарубежных стран на Украину, в жёсткой форме высказываются о польских фермерах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх