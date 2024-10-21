Житель Петербурга сменил веру после травли со стороны мигрантов

По информации СМИ, все началось с того, что в мужчину влюбилась приезжая из Таджикистана. О встречах соотечественницы с петербуржцем узнали ее знакомые из диаспоры, после чего в сети среди среди мигрантов распространили личную информацию мужчины.
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