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Ивановские новости

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В Ивановской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

В Ивановской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

Явка составила 56,18%. Лидирует «Единая Россия», в одномандатном округе — Виталий Дроздов. Самая высокая явка — в Комсомольском районе, самая низкая — в Кинешме.

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