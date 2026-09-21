В Ивановской области подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

Явка составила 56,18%. Лидирует «Единая Россия», в одномандатном округе — Виталий Дроздов. Самая высокая явка — в Комсомольском районе, самая низкая — в Кинешме.
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