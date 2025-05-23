www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos Американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным разрушил надежды Евросоюза по введению новых антироссийских санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии