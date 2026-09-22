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Кардиолог Гавриляк перечислила продукты, которые помогают снижать давление

Кардиолог Гавриляк перечислила продукты, которые помогают снижать давление

Врач-кардиолог высшей категории Валентина Гавриляк рассказала «Свободной Прессе» о продуктах, которые помогают снизить артериальное давление и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы.

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