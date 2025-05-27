Марат Файзрахманов поздравил коллег со 105-летием Министерства финансов РТ

Фото: пресс-служба Министерства финансов РТ Министр финансов Республики Татарстан Марат Файзрахманов поздравил своих коллег с 105-летием Министерства финансов РТ, которое символизирует важный этап в истории и развитии республиканской финансовой системы.
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