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Оттава эвакуировала своих дипломатов из Судана и рассматривает варианты вывоза оставшихся канадцев

Оттава эвакуировала своих дипломатов из Судана и рассматривает варианты вывоза оставшихся канадцев

Канадские власти экстренно вывезли из Хартума своих дипломатов. В настоящее время руководство страны рассматривает варианты эвакуации оставшихся своих граждан из Судана, передает РИА Новости заявление министра обороны государства Аниты Ананд.

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