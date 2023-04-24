Оттава эвакуировала своих дипломатов из Судана и рассматривает варианты вывоза оставшихся канадцев

Канадские власти экстренно вывезли из Хартума своих дипломатов. В настоящее время руководство страны рассматривает варианты эвакуации оставшихся своих граждан из Судана, передает РИА Новости заявление министра обороны государства Аниты Ананд.
Канадские власти экстренно вывезли из Хартума своих дипломатов. В настоящее время руководство страны рассматривает варианты эвакуации оставшихся своих граждан из Судана, передает РИА Новости заявление министра обороны государства Аниты Ананд.
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