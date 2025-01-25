«Волонтеры Победы» проведут акции ко дню полного освобождения Ленинграда

В преддверии 27 января, дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, движение «Волонтеры Победы» вместе с неравнодушными гражданами и представителями общественных организаций возложит цветы к мемориальным комплексам и памятным местам по всей России.
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