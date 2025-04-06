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Великобритания и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

Великобритания и США провели совместные испытания гиперзвукового ракетного двигателя. Как сообщили на сайте британского правительства 6 апреля, они должны обеспечить подготовку к 2030 году прототипа гиперзвукового оружия.

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