Великобритания и США испытали гиперзвуковой ракетный двигатель

Великобритания и США провели совместные испытания гиперзвукового ракетного двигателя. Как сообщили на сайте британского правительства 6 апреля, они должны обеспечить подготовку к 2030 году прототипа гиперзвукового оружия.
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